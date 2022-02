Calegari volta a ser opção no Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 25/02/2022 18:59

Rio - O lateral-direito Lucas Calegari projetou o duelo do Fluminense contra o Vasco, neste sábado, no Nilton Santos, às 17h, pela nona rodada do Campeonato Carioca. A tendência é do técnico Abel Braga escalar uma equipe reserva e, mesmo sem saber se será titular, o jogador destacou a expectativa.

"A expectativa está muito boa. O grupo inteiro está confiante e preparado. Se tiver a oportunidade, quero jogar sim. Mas independentemente de quem o Abel escolher, sei que vai entrar em campo e representar o Fluminense da melhor maneira para que a gente consiga mais um bom resultado na temporada – afirmou em entrevista ao portal 'GE'.



Na próxima terça-feira (2), o Fluminense enfrenta o Millonarios, da Colômbia, pelo jogo de volta da segunda fase da Libertadores, às 21h30, em São Januário. Na partida anterior, o Tricolor venceu o duelo de virada por 2 a 1, no Estádio El Campín.