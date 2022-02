Paulo Henrique Ganso - Lucas Mercon / Fluminense

Paulo Henrique Ganso valorizou a camisa 10 que veste no Fluminense. O jogador foi fundamental para os 2 a 0 sobre o Vasco, neste sábado (26), pelo Campeonato Carioca, no Nilton Santos. Os gols de Germán Cano e Nonato saíram por meio de assistência do meia. Tendo a tática seu maior talento, Ganso é abraçado pelos torcedores.

“Só tenho a agradecer todo esse carinho. Estou me sentindo muito bem, muito feliz. A equipe vem muito bem também, quem está entrando nos jogos está se superando, aproveitando as oportunidades e mantendo o nível muito elevado, o que faz com que nosso grupo seja muito forte em todas as competições”, declarou o camisa 10.

O apreço por ser um assistente, até mais que um goleador, contribuiu para que ele se inspirasse em um passe de calcanhar para Cano e outro, de escanteio e não menos importante, para Nonato abrir mais vantagem.

De acordo com as estatísticas do jogo de sábado, durante os 65 minutos em que esteve em campo, Ganso acertou 37 de 39 passes. Além disso, dois lançamentos e dois cruzamentos, teve um desarme, um drible, uma falta sofrida e um passe para finalização.

“Isso não pode faltar no futebol, é muito importante. A qualidade, o nível técnico tem que ser sempre muito alto. E isso faz a diferença nos jogos e dentro da equipe”, analisou.