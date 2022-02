Germán Cano, atacante do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Germán Cano, atacante do FluminenseMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 28/02/2022 11:48 | Atualizado 28/02/2022 11:50

Rio - O elenco do Fluminense sofreu uma mudança significativa na estreia da Libertadores. Ainda no primeiro tempo contra o Millonarios, Fred se lesionou e teve de dar lugar a Germán Cano. O argentino, conhecido por ser carrasco do time colombiano, entrou bem e marcou o gol da virada tricolor em Bogotá. Com a confirmação do afastamento do camisa 9, o centroavante, que já é o artilheiro da equipe, terá a missão de comandar o ataque na decisão da segunda rodada do torneio continental.

Desde a sua chegada no Fluminense, Cano vem marcando gols. Em apenas 10 jogos, ele balançou a rede quatro vezes e deu uma assistência. Na Libertadores, o atacante teve a vantagem de conhecer e incomodar o time adversário. Assim que entrou, foi vaiado pela torcida do Millonarios, que reconheceu o carrasco. Quando ainda atuava no Independiente Medellín, o camisa 14 marcou sete gols em oito jogos contra o clube. Pelo Fluminense, confirmou as estatísticas.

No time principal do Fluminense, o atacante pode agregar tanto em número de gols, como em experiência em torneios deste nível. Antes chegar no Brasil, Cano participou de quatro edições da Libertadores ao longo da carreira. Nos torneios de 2008 e 2009, representou a Lanús em sete jogos. Em 2012, participou de seis partidas e marcou dois gols pelo Nacional Asunción, do Paraguai. Em 2019, completou dois duelos e fez um gol pelo mesmo clube.

Além de ter atuado na Libertadores, Cano também participou de outros torneios continentais. Pelo mexicano Pachuca, completou dois jogos e marcou um gol na Liga dos Campeões CONCACAF, competição da América do Norte e Central. Em 2017, chegou a disputar o Mundial de Clubes com o Club León, que acabou sendo eliminado pelo Grêmio.

Conhecido por ser um jogador de movimentação e precisar de poucas oportunidades para ser decisivo, Cano já era visto como um reforço promissor, e logo confirmou a fama de goleador. Agora, o argentino terá mais minutagem e, consequentemente, oportunidades para garantir o avanço do Fluminense na Libertadores. Assim, há espaço para que o camisa 14 conquiste o espaço para suceder Fred após sua aposentadoria, marcada para meados de 2022.