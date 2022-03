Ganso - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 01/03/2022 17:30

Rio - O meia Paulo Henrique Ganso projetou o confronto do Fluminense contra o Millonarios nesta terça-feira, pelo jogo de volta da segunda fase da pré-Libertadores. O meio-campista vê o Tricolor preparado para buscar a classificação no torneio sul-americano.

"A gente chega pronto, sem dúvidas. Vai ser um jogo difícil, mas, principalmente jogando em casa, a gente tem que vencer de novo, apesar de ter a vantagem do empate. O futebol é assim: temos que vencer no fim de semana, no meio da semana. E temos que estar preparados para os desafios", destaca Ganso.



Com vantagem de empate, o Fluminense disputa a vaga na terceira fase da pré-Libertadores. Caso avance, o Tricolor aguarda a decisão do confronto entre o Olímpia, do Paraguai, e Atlético Nacional, da Colômbia, nesta quinta-feira (3), às 21h30, no Estádio Atanasio Girardot.