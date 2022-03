Abel Braga - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Abel BragaMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 01/03/2022 20:33

Rio - O Fluminense divulgou a escalação do time que irá enfrentar o Millonarios, em São Januário, às 21h30 nesta terça-feira. Em busca da classificação para a terceira fase da pré-Libertadores, o Tricolor conta com a vantagem do empate contra o clube colombiano.

Escalação do Fluminense para enfrentar Millonarios Foto: Divulgação/Fluminense FC

Escalação do Fluminense: Fábio; Nino, Felipe Melo, David Braz e Cristiano; Calegari, André, Yago Felipe e Cris Silva; Willian Bigode, Luiz Henrique e Germán Cano. Técnico: Abel Braga.

Caso avance, o Tricolor aguarda a decisão do confronto entre o Olímpia, do Paraguai, e Atlético Nacional, da Colômbia, nesta quinta-feira (3), às 21h30, no Estádio Atanasio Girardot.