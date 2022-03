Fluminense x Millonarios - 01-03-2022-7 - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 01/03/2022

Rio - O Fluminense venceu o Millonarios por 2 a 0, em São Januário, pelo jogo de volta da segunda fase da pré-Libertadores. Com a vantagem do empate, o Tricolor não se intimidou e somou o placar agregado por 4 a 1 para garantir a classificação para a terceira fase do torneio sul-americano.



No entanto, apesar de ter entrado em campo com a vantagem do empate, o Fluminense iniciou a partida pressionando a defesa do Millonarios. Com longos lançamentos, o Tricolor furou os bloqueios do time colombiano e conseguiu ameaçar no primeiro tempo. Além disso, em alguns momentos, criou as jogadas com troca de passes entre a trinca de volantes.



Com a faixa de capitão, Yago Felipe foi mais uma vez o responsável para esticar a corda e encontrar os atacantes na última linha. Por outro lado, com dificuldades, o volante precisou do auxílio do meia André e dos alas Lucas Calegari e Cris Silva. Pelo lado esquerdo, o lateral de origem ameaçou a defesa colombiana, mas não foi neste setor que o Fluminense quase abriu o placar.



Aos 5 minutos do primeiro tempo, com uma boa troca de passes no meio-campo, a bola chegou em Luiz Henrique, que avançou e tocou para Willian Bigode. O veterano dominou e finalizou com categoria para o canto esquerdo de Alvaro Montero. No entanto, o goleiro do Millonarios se esticou e fez uma bela defesa.



Durante o primeiro tempo, o Fluminense buscou novamente furar os bloqueios defensivos do Millonarios. No entanto, não foi o suficiente para abrir o placar e não ser ameaçado. Aos 19 minutos, o meia Celis driblou o volante André e cruzou rasteiro para a área. A bola chegou no atacante Vega, que finalizou de primeira e o goleiro Fábio desviou para o escanteio.



No fim do primeiro tempo, o Fluminense teve muitas dificuldades para efetuar uma transição ofensiva. Sem um meia de articulação, o Tricolor contou apenas com o volante Yago Felipe para criar as jogadas. Aos 44 minutos, a bola subiu na área do Tricolor e o atacante Herazo cabeceou com perigo para o gol de Fábio, que se esticou e encaixou para afastar o perigo.

O retorno para o segundo tempo foi amargo, com o time do Fluminense pensando apenas em se defender. Com lentas transições, o Tricolor contou com a sorte para poder abrir o placar. Por outro lado, aos 10 minutos, após cruzamento pela esquerda, Luiz Henrique disputou de cabeça e a bola sobrou para David Braz, que empurrou, mas o goleiro Alvaro Montero se esticou e desviou para escanteio.



No entanto, aos 15 minutos, a torcida do Fluminense inflamou o time e presenciou a abertura do placar. Na ocasião, Luiz Henrique criou jogada pela direita, encontrando um belo passe para Calegari, que se infiltrou e tocou rasteiro para dentro da área. No lance da jogada, deitado na grama, Cano tentou finalizar, mas a defesa desviou e a bola sobrou para Willian Bigode, que sozinho, finalizou para o fundo do gol.

E teve mais, pois aos 25 minutos, o meia-atacante Jhon Arias substituiu o atacante Germán Cano para deixar o Willian Bigode como referência do time do Fluminense. Aos 27 minutos, após o vacilo da defesa do Millonarios, o Tricolor construiu uma boa jogada pelo meio nos pés do volante Yago Felipe.

Na ocasião, o capitão lançou Arias por dentro, o jogador colombiano tocou levemente para o gol após a saída afobada de Alvaro Montero e ampliou a partida. Com o placar agregado por 4 a 1 sobre o Millonarios, o Fluminense tirou as esperanças do clube colombiano para levar a disputa nos pênaltis.