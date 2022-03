Jhon Arias comemora após marcar em São Januário - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 02/03/2022 12:26

Rio - Quando o nome do Millionarios foi sorteado como primeiro adversário do Fluminense na Libertadores, o meia-atacante Jhon Arias e o centroavante Germán Cano foram lembrados. Os dois jogadores tricolores tiveram passagens por rivais da equipe de Bogotá e por conta disso poderiam ser trunfos do grupo de Abel Braga para o confronto. As partidas vieram e os dois jogadores confirmaram as expectativas ao serem decisivos na classificação do Fluminense.

Germán Cano, de 34 anos, fez fama no futebol colombiano. Pelo Independiente Medellín, o argentino tinha um retrospecto excelente em partidas contra o Millionarios. E foi justamente do goleador tricolor o gol decisivo na vitória por 2 a 1 em Bogotá. Na partida de volta, em São Januário, Cano foi mais discreto, mas participou do gol de Willian Bigode que abriu caminho para os 2 a 0 no Rio.

Já Jhon Arias, que chegou ao Fluminense no ano passado, após se destacar defendendo o Independiente Santa Fe, da Colômbia, em partida contra o Tricolor na Libertadores, começou no banco nos dois jogos e entrou em campo para mudar o rumo das partidas. No jogo de ida, ele foi um dos destaques na vitória por 2 a 1, ao participar do segundo tempo, dando mais velocidade e força ofensiva ao Fluminense. Já na partida da última terça-feira, o colombiano foi o responsável por fazer o segundo gol e sacramentar o resultado em São Januário.

Na próxima fase da Libertadores, o Fluminense terá o Olimpia, do Paraguai, ou o Atlético Nacional, da Colômbia, pela frente. Caso o clube de Medellín consiga reverter a vantagem do tricampeão da Libertadores, a dupla de especialistas do Tricolor em futebol colombiano poderá ser acionada novamente.