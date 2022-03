Mário Bittencourt - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 02/03/2022 14:28

Rio - O Fluminense ainda está de olho no mercado e, devido à paralisação da liga local da Ucrânia, a diretoria tricolor está monitorando a situação dos jogadores brasileiros que atuam em clubes ucranianos. A informação é do portal "NETFLU".

Por causa da guerra entre Ucrânia e Rússia, diversos jogadores deixaram o território ucraniano para não ficarem parados. Neste caso, o empréstimo para um novo clube se tornou uma opção rentável para os atletas.

De acordo com o portal "LANCE", o São Paulo estuda a situação do atacante David Neres, com cautela. Revelado pelo clube paulista, o jogador pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e pode ser emprestado para o time comandado pelo técnico Rogério Ceni, com a diretoria arcando apenas com o salário.