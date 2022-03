Balotelli coleciona polêmicas dentro e fora de campo ao longo de sua carreira - AFP

Balotelli coleciona polêmicas dentro e fora de campo ao longo de sua carreiraAFP

Publicado 02/03/2022 15:44

Em entrevista ao site The Athletic, Mario Balotelli, atualmente jogando no Adana Demirspor, da Turquia, se colocou no mesmo nível de Messi e Cristiano Ronaldo em qualidade técnica. O polêmico atacante italiano de 31 anos, que chegou a negociar com o Flamengo em 2019, admitiu que desperdiçou oportunidades ao longo da carreira para ser maior no futebol.

"Tenho certeza que minha qualidade está no mesmo nível de Messi e Cristiano, mas deixei passar certas oportunidades, sabe? No momento não posso dizer que sou tão bom quanto Cristiano porque ele ganhou Bolas de Ouro? Você não pode se comparar, ninguém pode comparar. Mas se falamos de qualidade para jogar futebol, não tenho nada a invejá-los, para ser honesto, afirmou.



Cotado para ser um dos grandes nomes da seleção italiana, Balotelli jogou por grandes clubes do futebol europeu e passou por polêmicas em suas passagens por Inter de Milão, Manchester City, Milan e Liverpool. E garante que só não foi eleito o melhor do mundo por causa de uma decisão equivocada.



"Meu maior erro foi sair do City. No ano em que saí, fiz uma boa temporada e meia no Milan, mas depois tive problemas. Todos esses anos vendo eles (City) ficarem cada vez melhores... Poderia ter sido por muito tempo, como Agüero. Se eu tivesse a mentalidade que tenho agora na época do City, teria ganhado uma Bola de Ouro. Eu estou certo disso. Mas você sabe, você cresce e fica mais maduro", completou.