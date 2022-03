Seleção russa tem sofrido punições por conta de invasão à Ucrânia - AFP

Publicado 02/03/2022 14:17

Rio - A EA Sports, responsável pelo FIFA 22, anunciou nesta quarta-feira que irá excluir a seleção da Rússia e os times do país do game. A decisão se deu por conta dos ataques do país à Ucrânia.

Em nota, a empresa informou que já iniciou o processo de remoção dos russos de todos os seus produtos, tanto no mobile quanto no Online. Além disso, outras mudanças também estão sendo avaliadas.

"Nós iremos manter nossa comunidade ciente de toda ação tomada e agradecemos aos jogadores pela paciência enquanto nós trabalhamos nessas atualizações", disse a EA Sports.

Por conta da guerra contra a Ucrânia, a Rússia já havia sido suspensa pela Fifa por tempo indeterminado, ficando impossibilitada de disputar a Copa do Mundo. Além disso, a final da Liga dos Campeões, que seria realizada em São Petesburgo, foi transferida para Paris.