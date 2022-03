Símbolo do Vasco é tampado durante jogo do Fluminense em São Januário - Reprodução

Símbolo do Vasco é tampado durante jogo do Fluminense em São JanuárioReprodução

Publicado 02/03/2022 13:37

Rio - Uma imagem durante a partida entre Fluminense e Milionários-COL, na última terça-feira, pela Libertadores, em São Januário, revoltou torcedores do Vasco. Durante a partida, os vascaínos notaram que a Cruz de Malta que fica na torre do placar eletrônico, atrás de uma das balizas, foi tampada.

O Fluminense, mandante da partida, nada teve a ver com a decisão de cobrir o símbolo. Segundo o Vasco, a determinação partiu da Conmebol. O regulamento da entidade diz que “caso um time dispute uma partida como mandante em um local que não é próprio, é necessário cobrir os logos institucionais do clube dono do estádio”.

O aluguel de São Januário para o Fluminense desagradou alguns vascaínos. Nas redes sociais, tricolores postaram vídeos fazendo provocações ao estádio.