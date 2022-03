Mbappé - AFP

Publicado 02/03/2022 13:26

Rio - O Paris Saint-Germain resolveu investir com tudo na tentativa de manter Kylian Mbappé no elenco. De acordo com o jornal francês "Le Parisien", o clube francês teria oferecido salário anual de 50 milhões de euros (cerca de R$ 287 milhões) e pagamento de luvas de 100 milhões de euros (R$ 573 milhões) para renovar com o campeão do mundo de 2018.

Colocando a conta por mês, Mbappé receberia quase R$ 24 milhões a cada 30 dias neste novo vínculo com o PSG. Além disso, o clube de Paris promete liberar o atacante para a disputa dos Jogos Olímpicos de 2024, que serão disputados na capital da França. Este é um desejo que já foi externado pelo atacante.

Mbappé tem vínculo com o PSG até junho de 2022. Com isso, o francês já pode assinar um pré-contrato de graça com outro clube. A imprensa europeia vem apontando o Real Madrid como favorito para ter o jogador. Apesar disso, o clube de Paris ainda não desistiu de tentar renovar com o jogador.