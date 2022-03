Diego Carioca e Mayara Faria chegam ao Rio e são recebidos pelos familiares - Reprodução

Diego Carioca e Mayara Faria chegam ao Rio e são recebidos pelos familiaresReprodução

Publicado 02/03/2022 10:30 | Atualizado 02/03/2022 11:35

Rio - A noite de terça-feira foi de alívio para o atacante Diego Carioca, de 24 anos. Ele e sua namorada chegaram ao Aeroporto do Galeão por volta das 19 horas, após uma longa jornada para deixar a Ucrânia. O atleta defende o Kolos Kovalivka. Na chegada ao Brasil, o jovem relatou os momentos de dificuldade, com direito a caminhada de cerca de duas horas em direção à fronteira com a Romênia.

"Para atravessar a fronteira existe muita burocracia. A gente conseguiu como sobrevivente mesmo, correndo com a mochila nas costas. É desesperador", afirmou o jogador, que também agradeceu a prefeitura de Niterói pela ajuda no retorno ao Brasil. "Foi um momento muito tenso, uma situação muito difícil. A Prefeitura nos ajudou, nos deu muito suporte. Gostaria de agradecer todas as pessoas que nos ajudaram, que oraram por nós", disse.

O casal estava em Kovalivka, cidade a 100 quilômetros de Kiev, onde Diego atuava pelo Kolos, quando a Rússia iniciou os ataques. Mayara Faria, de 21 anos, namorada de Diego, havia chegado à Ucrânia há apenas um mês e rapidamente teve que deixar o país.

"O que eu tive foram quatro dias de terror, desde que estourou a guerra. Na fronteira, tinha gente de todo lugar do mundo. Mas nem todos passavam. As pessoas eram escolhidas a dedo", contou a jovem.

A prefeitura de Niterói foi a responsável por custear as passagens. As famílias do casal moram na cidade. Para chegar ao Rio de Janeiro, o casal deixou a Romênia, (cerca de 1h de Brasília), fizeram conexão em Amsterdam, até chega a capital fluminense, por volta das 19 horas.

Diego Carioca se profissionalizou pelo Aimoré, do Rio Grande do Sul, mas teve passagens pelas categorias de base de Flamengo e Botafogo. Antes de atuar no futebol ucraniano, o jogador atuou por duas equipes da Bielorrússia.

Outros brasileiros chegam da Ucrânia

Um grupo com com jogadores dos dois maiores clubes da Ucrânia, Shakhtar Donetsk e Dínamo de Kiev, começou a chegar ao Brasil na manhã da última terça-feira, dividido entre Rio de Janeiro e São Paulo. Os atletas e familiares atravessaram a fronteira pela Romênia e fizeram escala em outros aeroportos na Europa antes de pegar o voo definitivo para o Brasil.



O lateral-esquerdo Juninho, que está acompanhada da mulher e do filho Benjamin de 3 anos, e festejou pelas redes sociais a saída da Ucrânia. "Graças a Deus está dando tudo certo agora. Não temos como agradecer a todos que ajudaram e rezaram por nós", declarou ao mostrar a família emocionada dentro de uma van.



Entre sábado e domingo, o grupo com cinco brasileiros tentou atravessar a fronteira a pé, após cruzar o país de trem, saindo de Zaporizhzhya com destino a Lviv. Eles enfrentaram frio intenso, de 1ºC, e chegaram a acender uma fogueira. Sem sucesso, retornaram a Lviv para um hotel indicado pela embaixada brasileira. Uma nevasca impediu nova tentativa horas depois. Na segunda-feira, havia a promessa de que um trem partindo da mesma cidade, que levaria os brasileiros à Polônia, mas a viagem foi cancelada.



Nesta terça-feira, no entanto, a história foi diferente, e os brasileiros conseguiram sair do território ucraniano. "O dia 1º de março ficará marcado em nossas vidas. Conseguimos atravessar a fronteira para a Polônia. Estamos todos bem. Nos esperem, família, estamos chegando", publicou o atacante Cristian Dal Bello em seu perfil nas redes sociais.