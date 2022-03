Estádio Nilton Santos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rio - Em nota oficial, o Fluminense informou que vai disputar a terceira fase da Libertadores no Estádio Nilton Santos, na próxima terça-feira (8), às 21h30. O adversário ainda será decidido no confronto entre Olímpia (PAR) e Atlético Nacional (COL), pelo jogo de volta nesta quinta-feira. O clube paraguaio venceu o primeiro duelo por 3 a 1.

Comunicado oficial do Fluminense:

"O Fluminense informa que jogará no Estádio Nilton Santos o próximo jogo válido pela Libertadores. A decisão foi tomada após pedido do Vasco da Gama, que alegou razões de segurança para pedir a mudança do local inicialmente marcado para o jogo. Embora estivesse prevista em contrato a realização dos dois jogos em São Januário, o Fluminense decidiu mudar o local da partida em nome da boa relação entre os dois clubes do Rio, sem cobrança de multa.



O Fluminense lamenta que questões de segurança, verificadas na história recente do futebol brasileiro, tenham balizado o pedido do Vasco. E ressalta que as regras que impedem a exposição de símbolos cruzmaltinos, que geraram reclamações de alguns torcedores, foram estabelecidas pela Conmebol.



Após linda festa ocorrida na noite de terça (01/03), na vitória contra o Milonarios, o Fluminense agradece a receptividade do Vasco da Gama, clube com o qual manterá a mesma relação cordial e respeitosa de sempre.



Como o gramado do Maracanã ainda não está pronto, e por isso o Time de Guerreiros ainda não poderá atuar em sua casa, o Fluminense convida sua imensa torcida para, desta vez, lotar o Nilton Santos e empurrar novamente o time para mais uma vitória".



"…e se quiser saber sou Tricolor…aonde o Flu jogar, é pra lá que eu vou …".