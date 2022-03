Fábio no treino do Fluminense - Lucas Merçon/FLUMINENSE

Publicado 02/03/2022 18:31

Depois de 18 anos de Cruzeiro, Fábio voltou a jogar como mandante em São Januário, na vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Millionarios (COL), pela pré-Libertadores. Ex-Vasco, o experiente goleiro de 41 anos elogiou muito a postura da torcida tricolor na partida que garantiu a classificação para a terceira fase de mata-mata da competição, primeiro passo para chegar aos grupos.



"O clima foi sensacional. Um ambiente como esse é fundamental, com esse apoio que começou antes mesmo da partida, na nossa chegada ao estádio. Essa atmosfera fez o estádio pulsar, e os torcedores nos ajudaram muito a conquistar nosso objetivo, que era a classificação. O time correspondeu dentro de campo com essa força que veio da arquibancada", disse o goleiro ao site oficial do Fluminense.



Além de Fábio, o técnico Abel Braga disse na coletiva após o jogo que "não esperava um ambiente tão bom, tipo alçapão". Já Luiz Henrique, um dos destaques do time na temporada, comemorou o bom momento vivido entre o elenco e a torcida tricolor.



"Eles vêm sempre nos apoiando e fizeram uma festa muito linda, que ajudou muito. A torcida esteve mais perto, o que nos incentiva mais. Eles deram mais um show".