Ganso está em alta com Abel BragaFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 02/03/2022 17:00

Rio - Com oportunidades, o meia Paulo Henrique Ganso tem correspondido bem ao Fluminense nesta temporada. Em entrevista coletiva na última terça-feira, após a classificação do Tricolor para a terceira fase da Libertadores, o técnico Abel Braga exaltou o desempenho do jogador de 32 anos.

"Está trabalhando bem e inserido dentro de um contexto, nos causando uma agradável surpresa. Não pela qualidade, mas pela dedicação. É um atleta de muito alto nível. Os colegas gostam muito. Apesar de ter sido pouco tempo hoje, tem nos ajudado muito. Espero que siga nessa evolução. É um jogador fundamental", disse o técnico Abel Braga.



No próximo sábado (5), o Fluminense enfrenta o Resende, às 16h, no Estádio Raulino de Oliveira, pela décima rodada do Campeonato Carioca. Na tabela, o Tricolor ocupa a liderança do Estadual e soma 24 pontos.