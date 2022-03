Torcedores do Fluminense em São Januário - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 02/03/2022 15:32

Rio - Após eliminar o Millonarios, o Fluminense poderá voltar a jogar novamente em São Januário na Libertadores. Com o Maracanã com o gramado ainda em processo de transição, o Tricolor terá que procurar um outro estádio para o confronto da próxima semana pela terceira fase da competição. Apesar do desejo do clube das Laranjeiras, a diretoria do Vasco enfrenta pressão interna para não aceitar nova liberação do estádio ao Flu. As informações são do portal "NetFlu".

De acordo com o portal, conselheiros vascaínos pressionam membros da diretoria do Vasco para não alugar novamente o estádio para o Fluminense. Tudo por conta de fotos e vídeos em redes sociais em que alguns torcedores do clube das Laranjeiras aparecem ridicularizando São Januário.



Além disso, existe entendimento por parte dos cruzmaltinos que o valor cobrado pelo aluguel ao Fluminense é muito baixo (Abaixo de R$ 100 mil). O Fluminense tem até a próxima sexta-feira para comunicar à Conmebol onde mandará sua partida. O Nilton Santos seria uma outra opção.



O Fluminense aguarda o seu futuro adversário na competição. Olimpia, do Paraguai, e Atletico Nacional, da Colômbia, são as possibilidades. De qualquer forma, o jogo de ida será no Rio de Janeiro.