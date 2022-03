Paulo Sousa promoveu um jantar com jogadores e comissão - Paula Reis / Flamengo

Paulo Sousa promoveu um jantar com jogadores e comissão Paula Reis / Flamengo

Publicado 03/03/2022 00:00

Ser técnico de futebol é mais do que aplicar ideias táticas nos treinos, treinamentos físicos e montagem da equipe. O bom treinador também é gestor de pessoas e relacionamentos. Mas será que precisa mesmo manter o elenco junto o tempo todo? Além das refeições obrigatórias no Ninho do Urubu, Paulo Sousa promoveu um jantar com jogadores e comissão técnica num restaurante do Rio. Como os atletas já são privados de estar com familiares e amigos durante viagens e concentrações, além dos treinos e jogos, vai chegar a hora que eles vão se rebelar.





APENAS EXIGÊNCIA

Os vascaínos não gostaram de ver a Cruz de Malta coberta durante a partida entre Fluminense e Millonarios, pela fase preliminar da Libertadores. Seria bom avisar aos torcedores que isso é uma exigência da Conmebol. A organizadora da competição determina que, quando um time joga em local que não é próprio, precisa cobrir as logos institucionais do clube dono do estádio. A falta dessa informação gerou uma polêmica desnecessária.

VIROU NOVELA

John Textor continua tentando negociar a multa para tirar Luís Castro (foto) do Catar. Essa novela já passou do tempo de acabar. O português aceitou a proposta do americano em 19 de fevereiro e já estamos em março. O atraso na chegada do técnico trava a vinda de reforços e deixa o futuro do Glorioso incerto na temporada. O Al-Duhail não vai querer abrir mão de cerca de R$ 7 milhões para um empresário bilionário norte-americano.

O PROJETO DA SAF VASCAÍNA

O início da negociação para transformar o futebol do Vasco em clube-empresa coincidiu com a queda de produção do time cruzmaltino em campo. Talvez fosse possível para o Gigante evitar a SAF. Creio que conseguiria se reerguer apenas com a força da sua torcida. Mas pela urgência das finanças, não podendo evitar uma empresa estrangeira no comando, precisa pelo menos ter atenção de como isso afeta os atuais jogadores do elenco.