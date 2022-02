Abel Braga comanda time com mescla de jovens e veteranos - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 24/02/2022 00:00

O Fluminense apostou na mescla entre juventude e veteranos para a temporada. A estratégia tem dado muito certo. O time lidera o Campeonato Carioca, ao mesmo tempo em que iniciou com vitória a caminhada pela Libertadores. Na virada diante do Millonarios, foi um Moleque de Xerém que iniciou a jogada do segundo gol. Mas a defesa de um pênalti, quando o confronto ainda estava empatado, pode ter mudado a história do jogo. A diferença de idade entre o volante Martinelli e o goleiro Fábio, que foram destaques na partida, é de 21 anos.





GANHANDO O MUNDO

Claro que os investidores estrangeiros visam lucrar com os times brasileiros. Porém, a sociedade anônima do futebol pode ser solução imediata para alguns clubes. No Botafogo, o americano John Textor deve usar o aporte financeiro para trazer medalhões e ter retorno na base. No Vasco, a negociação para a SAF está no início. Mas Josh Wander Já revelou a intenção de transformar o Gigante da Colina em superpotência global.

PERTO DO FIM

Caso receba alguma proposta por Isla, o Flamengo não deve se opor à saída do lateral. Titular do Rubro-Negro nos últimos dois anos, o chileno já não é mais unanimidade entre os torcedores e vem perdendo espaço com atual técnico, Paulo Sousa. O jogador chegou ao time carioca para substituir o Rafinha na posição, porém nunca teve o mesmo brilho do antecessor. Seu contrato vai até o fim de 2022.

ZAGA REFORÇADA

Na vice-liderança da Taça Guanabara, o Vasco tem chance de ultrapassar o líder no sábado. O Fluminense vem de sete triunfos consecutivos na competição e tem a defesa menos vazada. Ao contrário disso, a zaga do Vasco tem sido motivo de descontentamento para a torcida. O zagueiro Juan Quintero, de 26 anos, foi apresentado como reforço esta semana. O atleta se colocou à disposição do técnico para estrear, inclusive no clássico.