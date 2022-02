Publicado 17/02/2022 00:00

Nem todos ainda assimilaram as mudanças sugeridas pelo técnico Paulo Sousa no Flamengo. Mas com a qualidade dessa equipe, alguns jogadores não podem ficar de fora, principalmente diante da proximidade de um jogo importante contra o atual campeão brasileiro. Domingo, o Rubro-negro encara o Atlético-MG pela Supercopa do Brasil, em Cuiabá. E o time que entrou em campo ontem, na vitória contra o Madureira, trouxe mais dúvidas do que esclarecimentos. A equipe jogou muito mal no primeiro tempo. Everton Ribeiro e Arão saíram do banco para marcar os gols da virada no Aniceto Moscoso.

VASCO PODE VENDER FUTEBOL

Após o Botafogo, o Vasco pode ser o segundo clube gigante a transferir até 90% do futebol para um investidor ou um grupo de investidores. A preocupação dos dirigentes é a mesma de todos que amam e torcem pelo Gigante da Colina: trazer solução, não problema. Razão pela qual o processo de informação já ocorre há quatro meses e passará pelo crivo de alguns poderes do clube, como o Deliberativo, Conselho Fiscal e Grandes Beneméritos.

PRIMEIRO, OS REFORçOS

As ideias do homem são mirabolantes. Todo dia tem novidade sobre os objetivos de John Textor para o futebol do Botafogo. Patrocínio máster com marca internacional, arquibancadas móveis no Nilton Santos e até estádio próprio. Tudo condizente com a história do Glorioso. Mas estamos acostumados com mudanças gradativas e não tão radicais. E para a torcida a primeira coisa na lista de intenções são os reforços.

FUTEBOL SOLIDÁRIO

A mobilização dos clubes do Rio e de outros estados para fornecer ajuda aos moradores de Petrópolis, após a tragédia ocorrida na cidade serrana, demonstra mais uma vez que não é só futebol. Cariocas colocaram suas sedes à disposição para receberem doações de água mineral, alimentos não perecíveis, roupas, cobertores, materiais de limpeza e higiene pessoal. A chuvas arrasaram a cidade e os torcedores dos grandes clubes estão tentando amenizar a dor, comparecendo e doando, com a camisa do time de coração.