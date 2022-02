Publicado 12/02/2022 00:00

Se tem alguém que está podendo experimentar é o Tite. Com a seleção brasileira classificada antecipadamente para a Copa do Mundo, o técnico deve aproveitar para testar. A próxima convocação será apenas em março, antes do jogo com o Chile, em Salvador. Mas esta semana ele esteve no Estádio Nilton Santos para assistir ao clássico entre duas equipes que têm jovens talentos para mostrar. No Fluminense, Luiz Henrique vem crescendo a cada jogo no profissional e desequilibrando a defesa adversária. Já a estrela do Botafogo, Matheus Nascimento, tem apenas 17 anos e começa a brilhar no ataque. Quem será que o Tite foi observar? Bem provável que seja o Nino, medalhista olímpico em Tóquio, no Japão, também com a Amarelinha.

MUDANÇAS NO COMANDO

Bastou uma derrota no primeiro clássico e o técnico do Botafogo caiu. Se engana quem pensa que esse foi o motivo da demissão de Enderson Moreira. A dispensa faz parte de um pacote de mudanças previstas por John Textor (foto). Já existe uma negociação com o português Luís Castro, do Al Duhail, do Catar. No Porto, ele teve um trabalho próspero na base. Talvez seja esse o viés do trabalho em terras brasileiras.

COBRANÇA DA TORCIDA RUBRO-NEGRA

Gabriel Barbosa pediu à torcida para ter paciência com Paulo Sousa. O técnico teve as primeiras cobranças vindas da arquibancada no confronto com o Audax Rio. Não agradou ao manter estratégia de fazer testes com diversos jogadores. Após a derrota no clássico e a fraca atuação diante de mais um adversário no Estadual, os rubro-negros se incomodam com o fato dele não ter acertado o time ainda. A preocupação maior é a chegada da primeira competição valendo taça, no dia 20, contra o Atlético Mineiro. Lá, o argentino Antonio Mohamed, que também é novo no comando, não tem inventado.

COPINHA E MUNDIAL NO MESMO ANO?

Bem que podia ser o Flamengo mais uma vez, disputando o Mundial de Clubes. Entretanto, o time falhou na decisão da Libertadores e é o Palmeiras quem está na decisão hoje. Pelo menos é mais um time nacional tentando superar um europeu. Melhor torcer que secar. Podemos ainda observar o desempenho de dois jogadores da seleção brasileira se enfrentando em Abu Dhabi. Thiago Silva está no Chelsea com objetivo de parar o ataque adversário, enquanto o goleiro Weverton tem que ser o paredão do Porco.