Publicado 11/02/2022 00:00

Apesar de o Vasco não ter feito um bom jogo diante da Portuguesa, com o camisa 10 também apagado, a vitória por 1 a 0, em São Januário, coroou a marca histórica de 150 partidas do Nenê com a Cruz de Malta no peito. Além disso, quando marcou, de pênalti, o gol do triunfo, alcançou duas marcas individuais: artilheiro do Carioca, balançando a rede pela quarta vez na competição, e segundo maior artilheiro do clube neste século, com 52 gols. Nada disso é à toa. Aos 40 anos, o meia é protagonista, não só pelo desempenho, mas também pela dedicação. Ele inspira os mais jovens na profissão.

PRESIDENTE EM RECUPERAÇÃO

Após realizar cirurgia para corrigir fratura no quinto metatarso do pé direito, o atacante John Kennedy segue em recuperação. Aos 19 anos, ele já integrava o profissional e o técnico Abel Braga conta com o jogador para somar ao elenco na temporada 2022. Antes de se machucar, JK atuou e se destacou na Copinha, marcando cinco gols. Fred chegou a afirmar que vê o atleta como seu sucessor, vestindo no futuro a camisa 9 Tricolor.

DEFESA REFORÇADA

Zagueiro Fabrício Bruno do Flamengo - Paula Reis / Flamengo

Zagueiro Fabrício Bruno do Flamengo Paula Reis / Flamengo

Fabrício Bruno já fez sua apresentação oficial como segundo reforço do Flamengo na temporada e, pelo histórico e posicionamento, parece ser mais um acerto da diretoria. O zagueiro costuma atuar pelo lado direito da defesa, onde atua Rodrigo Caio, e faz bons lançamentos no ataque. Ano passado, no RB Bragantino, ele disputou a Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paulista.

NASCIMENTO DE UM CRAQUE

Independentemente dos resultados recentes, Matheus Nascimento sempre foi um jovem promissor no futebol. Aos 17 anos, parece que se firmou na equipe titular do Botafogo e alcançou lugar de destaque sob o comando do técnico Enderson Moreira. O atacante é o um ativo do Glorioso que somente John Textor vai poder decidir como utilizar. Encher o caixa do clube ou esperar para virar ídolo. Mas os estaduais servem justamente como apresentação de tais promessas. São as primeiras partidas de um jogador que veio da base junto aos mais experientes. Confrontos no time principal, que moldam e mostram a maturidade de um atleta, além de confirmar se é mesmo craque.