O meia Nenê se destacou na vitória sobre o Bangu, na quinta - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 19/02/2022 00:00

Nenê é o artilheiro isolado do Campeonato Carioca, com 5 gols marcados pelo Vasco. Capitão da equipe, ele sempre faz a diferença quando está em campo. Contra o Bangu, por exemplo, o time comandado por Zé Ricardo não estava jogando bem. Foi preciso o meia usar dois de seus talentos para conseguir a vitória. Primeiro, aquele toque de calcanhar, numa linda assistência para o gol de Raniel. Depois, a mesma categoria na cobrança de falta, que terminou num golaço. O craque literalmente correu pro abraço! Procurou e beijou a esposa na arquibancada.





COMISSÃO TÉCNICA DE TITE NA DECISÃO

Amanhã, a comissão técnica de Tite estará na Arena Pantanal, para assistir à final da Supercopa, entre Flamengo e Atlético-MG. Não será o primeiro clássico em que atletas que atuam no Brasil serão observados de perto este ano. O técnico acompanhou Fluminense e Botafogo pelo Campeonato Carioca. Mas nesta decisão, em Cuiabá, vão estar jogadores recém-convocados. São eles: os rubro-negros Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa; e os atleticanos Everson, Guilherme Arana e Hulk.

XERÉM EM GRANDE FASE no tricolor

Oportunidades surgem diante das dificuldades. Foi assim com o jogador André, no Fluminense. Num período em que o clube não tinha como focar em contratações, mas disputava campeonatos importantes, o volante teve sua chance e não desperdiçou. Virou revelação no Brasileirão e titular absoluto, mesmo com a chegada de grandes reforços na atual temporada. Agora, o novo desafio será a altitude de Bogotá. Que ele possa vencer acima do nível do mar.

CHAY PRONTO PARA O CLÁSSICO

Ainda não tem o novo técnico e os novos reforços. Mas o Botafogo já pode contar com Chay. Destaque na arrancada do time e um dos responsáveis pelo título no ano passado, o meia-atacante não jogava desde o fim da Série B. Após cirurgia, Chay voltou a campo na última rodada do Cariocão e demonstrou estar recuperado. Tanto que se colocou à disposição para ser titular diante do Flamengo. O que demonstra total confiança.