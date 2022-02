Abel Braga comanda o Fluminense amanhã, diante do Voltaço - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 18/02/2022 00:00

Liderar o Campeonato Carioca, vencendo dois clássicos seguidos, demonstra que o Fluminense caminha para um ano bom. No domingo o time viaja para a primeira missão num dos maiores objetivos da temporada. Mas antes enfrenta o Volta Redonda, amanhã, no Luso-Brasileiro, pela oitava rodada da Taça Guanabara. A energia entre jogadores, comissão técnica e torcida segue positiva e isso faz pensar somente em vitórias no momento. Precisa é ter cuidado com o Voltaço, que agora acordou. Inclusive goleando o último adversário.





ARÃO PERTO DOS 350 JOGOS

Willian Arão - Marcelo Cortes/Flamengo

Responsável pelo gol da vitória, de virada, diante do Madureira, Willian Arão é o jogador do atual elenco que mais vestiu a camisa rubro-negra. Ele está se aproximando de 350 jogos pela Nação. Entra e sai treinador e o camisa 5 continua titular. Passou por um período de desconfiança, mas agora é ídolo da torcida e fundamental neste elenco estelar. Na Supercopa, contra o Galo, ainda será sua 349ª vez, uma antes da marca histórica.

VASCO TEM NOVO PATROCÍNIO

Enquanto caminha para a decisão de ser o segundo gigante do Rio a abraçar a ideia de clube-empresa, o Vasco anuncia o sétimo patrocínio que irá estampar a camisa Cruzmaltina. A logomarca da plataforma de descontos na área de saúde, educação e lazer vai estampar a manga do uniforme. Pela grandeza do time e da torcida, qualquer que seja a decisão futura, não faltará interessados em investir ou patrocinar essa marca.

MIRA EM REFORÇOS NA EUROPA

Gilberto é um dos reforços pretendidos pelo Botafogo. O lateral-direito, revelado pelo clube, que deixou saudades no Fluminense ao se transferir para o Benfica, foi contactado pelo clube. Mas ele não é o único na Europa que interessa ao Glorioso. Tem também o volante Douglas, do PAOK, da Grécia, na mira. Ambos estão em boa fase em seus times atuais e os preços são salgados. Nada que não possa ser resolvido após ser batido o martelo definitivamente com Textor, na próxima semana.