Após a derrota para o Galo, Paulo Sousa encara o Botafogo - Paula Reis / Flamengo

Publicado 22/02/2022 00:00

Parece que a estratégia era deixar o Vitinho cobrar, converter, e aguardar o Atlético Mineiro iniciar a próxima cobrança perdendo. Então, Gabriel Barbosa marcaria de novo. Assim, o Flamengo seria o campeão da Supercopa e Gabigol, o herói do título. Decisão errada. Não se chega ao oitavo sem antes passar pelo sétimo. E após um grande jogo no tempo normal, com o empate em 2 a 2, o Rubro-negro perdeu nos pênaltis por 8 a 7, deixando o Galo levantar a taça em Cuiabá. Acontece! Amanhã já tem clássico diante do Botafogo pelo Estadual e a temporada está apenas começando.

ESTREIA NA LIBERTADORES

Abel tem desafio na altitude - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Abel Braga estudou bem o adversário de hoje e preparou sua equipe para tentar um resultado positivo fora de casa. No Estádio El Campín, o Millonarios vai usar a intensidade da equipe e a altitude a seu favor. Já Abel aposta na técnica e força física do seu time. De fato, os 2.552m acima do nível do mar podem fazer a diferença. Mas, vencendo este obstáculo, o time de guerreiros dará um grande passo para a classificação.

SAF VASCAINA

Em outra época, seria impensável uma venda do futebol vascaíno. Entretanto, devido à atual crise financeira, a notícia do acordo entre o presidente Jorge Salgado e a 777 Partners para a criação do clube-empresa no Vasco bateu de forma positiva entre a maioria dos torcedores. Ainda precisa da aprovação de sócios e conselheiros. Negociações que devem levar ainda cerca de três meses.

NOVA ERA VENCEDORA

A Era John Textor está começando bem no Glorioso, a partir do momento em que o time carioca vence um time paulista na disputa por um novo técnico. O Botafogo foi o primeiro a querer o português Luís Castro para o comando do seu futebol. Mas o Corinthians também fez proposta. O treinador escolheu o Glorioso e, de quebra, tirou o preparador físico do Flamengo, Roberto Oliveira, indicado pelo técnico português Jorge Jesus.