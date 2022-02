Luís Castro demora a chegar ao Botafogo - Foto: Divulgação/shakhtar donetsk

Luís Castro demora a chegar ao BotafogoFoto: Divulgação/shakhtar donetsk

Publicado 25/02/2022 00:00

No clássico diante do Botafogo, o Flamengo dominou o jogo. Com o elenco que tem, o técnico Paulo Sousa pode até virar o time de cabeça para baixo, que continua sendo forte. Ele, inclusive, parece que continua em pré-temporada, testando sem parar. Mas minha preocupação, na verdade, é com Luís Castro, o outro treinador português, que demora a chegar. Fica a esperança que o novo dono do futebol do Glorioso, John Textor, que assistiu à derrota de camarote, possa entender a urgência de reforços.

BRASILEIROS NA UCRÂNIA

Vejo com muita preocupação a situação dos jogadores brasileiros que estão na Ucrânia e sofrem com a invasão russa ao país vizinho. Num hotel em Kiev, o atacante David Neres, recém-contratado do Shakhtar Donetsk, postou um vídeo junto a outros atletas e suas famílias, pedindo socorro ao governo do Brasil. A destruição parcial do estádio em Donetsk, em 2014, fez o clube mudar para a capital, justamente para dar segurança aos atletas. Mas com fronteiras e espaço aéreo fechados, agora não tem por onde fugir.

TIRO CERTO DO FLUMINENSE

Como foi importante a contratação do argentino Germán Cano no início do ano pelo Fluminense. Fred, titular da posição, se machucou no jogo de ida contra o Millonarios, na terça-feira, em Bogotá, e segue fora de combate. John Kennedy, provável sucessor do capitão, também se recupera de lesão. O argentino passa a ser maior esperança de gols na equipe tricolor e tem correspondido às expectativas, marcando a cada jogo decisivo.

VOVÔ FELIZ E ON

Assim como a vida, o futebol é cheio de reviravoltas. O meia Nenê foi decisivo em muitos jogos pelo Fluminense, mas agora é adversário. Incomodava ao meia vascaíno ser reserva no clube tricolor. A volta dele a São Januário acabou sendo bom para todos. No time do Vasco, Nenê, de 40 anos, é destaque novamente e assume o papel de artilheiro, junto com a braçadeira de capitão.