Publicado 26/02/2022 00:00

Pedro tem características especiais. Não é jogador para ficar no banco. Mas no Flamengo ele não tem outra alternativa, já que Gabriel Barbosa é titular absoluto. Na mira do Palmeiras, ele pode não ser negociado com um rival direto das principais competições que o Rubro-Negro disputa. Não haveria motivo para o camisa 21 sair. Ganha muito bem, tem ótima estrutura de trabalho e atua num dos melhores elencos do país. Porém, o garoto parece não estar mais tão feliz. Perdeu a chance de ouro olímpico e, na reserva, não deve chegar à seleção principal.

CLÁSSICO COM MARTINELLI

Martinelli é prova contundente do trabalho feito em Xerém. O jovem volante tem talento e personalidade em campo. Na terça passada, saiu do banco para participar da jogada do segundo gol do Fluminense, o da virada. Hoje, ele deve estar em campo, priorizando o clássico. Motivo para a torcida acreditar na manutenção da liderança no Estadual.

ADEUS DE TITE

Tite anunciou que vai deixar o comando técnico do futebol do Brasil após a Copa do Mundo do Catar, que será disputada em novembro e dezembro. Faz bem. Já teve sua chance na Rússia e decepcionou. Precisamos de um técnico que faça a seleção brasileira vibrar de novo. Que traga a torcida de volta. Que nos faça acreditar. Pena que ainda teremos que esperar. E torcer para ele acertar até lá.

NOSSO MARACA DE VOLTA

Não tem notícia melhor para um fim de semana. Para quem tem saudades do Maracanã, a CBF anunciou a partida entre Brasil e Chile, no dia 24 de março, no Estádio Mário Filho. A troca do gramado, com a nova tecnologia, pode ser concluída antes do previsto. Então, Flamengo e Fluminense também têm chances de voltar para casa mais cedo. O Rubro-Negro no clássico diante do Vasco, e o Tricolor na próxima fase da Liberta.