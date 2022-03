João Pedro - Reprodução

João Paulo, do Santos, estaria na mira do Flamengo para reforçar o elenco e disputar a titularidade. O clube estaria disposto, ainda, a oferecer o envolvimento de Renê, Isla e Léo Pereira na negociação. Contudo, segundo o empresário do jogador, ele não tem intenção de deixar o Santos.

No twitter, o jornalista Lucas Musetti, do "Uol", publicou: "Sobre João Paulo: O empresário do goleiro, Daniel Medeiros, me disse que foi procurado por um "intermediário" sobre o Flamengo. E nada mais. "João Paulo não tem interesse em sair do Santos", falou o agente."

A multa rescisória do arqueiro é aproximadamente 8 milhões de euros (R$ 45,9 milhões, pela cotação atual).

Além de João Paulo, o Rubro-Negro também tem como mira o goleiro Santos, do Athletico-PR, mas não é unanimidade nos bastidores do clube.