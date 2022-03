Informações sobre gratuidade:

- Os ingressos de gratuidade valem para todos os setores destinados a torcida do Flamengo;

- Têm direito à gratuidade menores de 12 anos, adultos com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas com deficiência e seu acompanhante;

- A retirada das gratuidades previstas por Lei para menores de 12 anos, adultos com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas com deficiência e seu acompanhante para essa partida começará na quinta-feira 03/03 nas bilheterias da Praça Nossa Senhora Auxiliadora, s/nº - Lagoa e na bilheteria 2 do Maracanã.

- Será necessário apresentar o documento original com foto, comprovante da carteira de imunização contra a Covid-19 com as duas doses (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante); além disso, será necessário apresentar os documentos que comprovam o benefício da gratuidade e os ingressos emitidos serão nominais;

Gratuidade para PCD: apresentar toda a documentação descrita anteriormente – tanto da PCD, como também do acompanhante –, Rio Card que comprove direito ao benefício, cartão social ou qualquer outro tipo de cartão só serão aceitos acompanhados do laudo médico original, impresso e na validade.



Gratuidade para menores de 12 anos: apresentar toda a documentação descrita anteriormente e também o documento que comprove o direito ao benefício. Além disso, apenas o responsável legal poderá efetuar a retirada do ingresso de gratuidade do torcedor menor de 12 anos.



ATENÇÃO:

Para retirada de quaisquer gratuidades também será necessária a apresentação de uma cópia da Carteira de imunização contra a COVID-19, que ficará retida no momento da troca, além disso, todos deverão estar presentes para fazer a retirada dos ingressos.



No dia da partida será necessário apresentar o documento original com foto da pessoa com deficiência e do acompanhante.



A retirada da gratuidade está sujeita a disponibilidade e a mesma se encerrará 24h antes da partida.



Não haverá retirada de gratuidades no dia do jogo nem no acesso dos portões no dia da partida!





Têm direito à meia-entrada professores da rede pública municipal do Rio de Janeiro, pessoas com até 21 anos e estudantes de todas as idades fazendo curso reconhecido pelo MEC. Também têm o benefício os jovens de 15 a 29 anos que tenham a Id Jovem, que deverá, obrigatoriamente, ser apresentada no momento da compra, acompanhada de documento original com foto. Somente o próprio beneficiário pode realizar a compra e a troca do seu ingresso de meia-entrada, desde que tenha um comprovante desta condição e do benefício. A retirada de ingressos de indivíduos menores de 15 anos só poderá acontecer quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. Procedimento e documentos necessários para compra de ingresso:

CASO SEJA MAIOR DE 18 ANOS, PARA COMPRA É NECESSÁRIO APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

- Documento oficial e original de identificação com foto e CPF;

- Documento que comprove o benefício da compra de ingresso de meia-entrada (se houver).

- ORIGINAL E CÓPIA do comprovante físico ou digital da carteira de imunização contra a Covid-19 com as duas doses (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante).

MENORES DE 18 ANOS, PARA COMPRA DOS INGRESSOS É NECESSÁRIO APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

- Documento oficial e original de identificação com foto e CPF;

- Documento que comprove o benefício da compra de ingresso de meia-entrada (se houver).

Pontos de venda de ingressos:

- Maracanã - bilheteria 2

Dia 03/03/2022 – Horário de 10h às 17h.

Dia 04/03/2022 – Horário de 10h às 17h.

Dia 05/03/2022 – Horário de 10h às 17h.

Avenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.

Dia 03/03/2022 – Horário de 10h às 17h.

Dia 04/03/2022 – Horário de 10h às 17h.

Dia 05/03/2022 – Horário de 10h às 17h. - Gávea - Bilheteria externa



Dia 03/03/2022 – Horário de 10h às 17h.

Dia 04/03/2022 – Horário de 10h às 17h.

Dia 05/03/2022 – Horário de 10h às 17h.

Av. Pastor Martin Luther King Jr., nº126, 1ºpiso = Del Castilho, Rio de Janeiro – RJ.

Dia 03/03/2022 – Horário de 10h às 17h.

Dia 04/03/2022 – Horário de 10h às 17h.

Dia 05/03/2022 – Horário de 10h às 17h.

Avenida das Américas nº500, loja 114 - Barra, Rio de Janeiro - RJ.

Dia 03/03/2022 – Horário de 10h às 17h.

Dia 04/03/2022 – Horário de 10h às 17h.

Dia 05/03/2022 – Horário de 10h às 17h.

Rua da Quitanda, nº87, Rio de Janeiro – RJ.

Dia 03/03/2022 – Horário de 10h às 17h.

Dia 04/03/2022 – Horário de 10h às 17h.

Av. Abílio Augusto Távora, 1111, 1º piso - Luz, Nova Iguaçu - RJ

Dia 03/03/2022 – Horário de 10h às 17h.

Dia 04/03/2022 – Horário de 10h às 17h.

Dia 05/03/2022 – Horário de 10h às 17h.

Rua Quinze de Novembro, nº8, 1º piso – Centro - Niterói – RJ.

Dia 03/03/2022 – Horário de 10h às 17h.

Dia 04/03/2022 – Horário de 10h às 17h.

Dia 05/03/2022 – Horário de 10h às 17h. VASCO: ABERTURA DE VENDAS:

ONLINE:

02/03 às 10h – Sócio Gigante

03/03 às 10h – Público Geral

FÍSICA:

03/03 às 10h – Sócio Gigante e Público Geral

COMPRA ONLINE PARA O SÓCIO GIGANTE:

O sócio torcedor que for comprar online deverá entrar no site citado no inforamtivo, realizar um cadastro, clicando em "SÓCIO TORCEDOR VASCO". Em seguida, deverá selecionar o setor (NORTE, OESTE INFERIOR OU OESTE SUPERIOR) com o desconto para sócio.

NOVIDADE: Para essa partida, o acesso poderá ser realizado via E-TICKET. O torcedor deverá, obrigatoriamente, imprimir o seu E-TICKET para efetuar o acesso.

SETORES E VALORES:

SETOR NORTE

Inteira – R$ 50,00

Meia – R$ 25,00

Sócio Gigante – R$ 20,00

SETOR OESTE SUPERIOR

Inteira – R$ 60,00

Meia – R$ 30,00

Sócio Gigante – R$ 24,00

SETOR OESTE INFERIOR

Inteira – R$ 80,00

Meia – R$ 40,00

Sócio Gigante – R$ 32,00

PONTOS DE VENDAS E HORÁRIOS:

Bilheteria Mega Loja – São Januário (Rua Gen. Almério de Moura, 131 – Vasco da Gama)

Dia 03/03 – 10h às 17h

Dia 04/03 – 10h às 17h

Dia 05/03 – 10h às 17h

Dia 03/03 – 10h às 17h

Dia 04/03 – 10h às 17h

Dia 05/03 – 10h às 17h

Dia 03/03 – 10h às 17h

Dia 04/03 – 10h às 17h

Dia 05/03 – 10h às 17h

Dia 03/03 – 10h às 17h

Dia 04/03 – 10h às 17h

Dia 05/03 – 10h às 17h Gigante da Colina Norte Shopping – Norte Shopping (Av. Don Helder Câmara 5080, loja 4801A – piso 2)



Dia 04/03 – 10h às 17h

Dia 05/03 – 10h às 17h

Dia 03/03 – 10h às 17h

Dia 04/03 – 10h às 17h

Dia 05/03 – 10h às 17h COMPROVAÇÃO VACINAL

A comprovação da vacinação é obrigatória e se dará no momento da compra nos pontos físicos e do acesso ao Estádio, mediante a apresentação do Passaporte da Vacina do Rio de Janeiro (carteira impressa ou no aplicativo do ConecteSUS), juntamente com um documento oficial com foto.

Podem comparecer ao evento:

Maiores de 18 anos com:

– Dose única (nos casos indicados pelo fabricante);

– Duas doses.

Menores de 18 não precisam comprovar o esquema vacinal, apenas deverão comprovar a idade apresentando seu RG ou certidão de nascimento.

Importante: O torcedor que não estiver apto com o protocolo estará automaticamente INABILITADO a acessar o jogo.

GRATUIDADE

Há gratuidade para crianças (menores de 12 anos), idosos (acima de 65) e Portadores de Necessidades Especiais.

Para acesso ao Estádio, além do ingresso, será necessária a apresentação dos documentos comprobatórios. Os beneficiários de gratuidade por lei, que estejam de acordo com os requisitos, deverão realizar o resgate da entrada, exclusivamente do dia 03/03 até dia 05/03, véspera do dia do jogo, na bilheteria 11 de São Januário.

ATENÇÃO: Não haverá retirada de gratuidades no dia do jogo nem no acesso dos portões no dia da partida!

FORMA DE ACESSO:

Ingresso físico/E-ticket impresso + Documento oficial com foto + comprovante de vacinação.

*Sujeito a alteração.