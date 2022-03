O atacante Robinho - Divulgação

O atacante Robinho Divulgação

Publicado 02/03/2022 13:40

Robinho, ex-jogador do Santos e da seleção brasileira, condenado a nove anos de prisão por estuprar coletivamente uma albanesa em Milão, no ano de 2013, foi à Justiça tentar uma liminar que o autorize a andar com seu patinete elétrico pela Baixada Santista sem correr risco de ser abordado ou de ter o veículo apreendido pela polícia novamente.

A informação dada primeiramente pelo "Uol" diz que o alvo da ação é o departamento de trânsito de Santos.

No dia 30 de novembro de 2021, o ex-atacante já havia tido seu patinete elétrico apreendido quando passeava pela orla da praia de Santos. Por meio da Justiça, Robinho pediu para retirar o veículo do pátio e que o tribunal lhe conceda "o direito à liberação e o uso do patinete elétrico". A apreensão feita ano passado aconteceu pela ausência de registro e falta de habilitação do condutor.

Robinho pode ter, ainda, sua liberdade ameaçada. Segundo também o portal "Uol", uma recente decisão do Ministério da Justiça brasileiro abriu a possibilidade que pode culminar em detenção para o ex-atacante. Anteriormente, com o fato de o Brasil não extraditar seus cidadãos, o ex-jogador não corria risco dentro de seu país de origem.