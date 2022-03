Jogadores do Chelsea comemoram o gol de virada no duelo contra o Luton Town - Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Publicado 02/03/2022 19:43

Rio - O Chelsea passou por dificuldades, mas conseguiu bater o modesto Luton Town, da Segunda Divisão inglesa, pela Copa da Inglaterra por 3 a 2. O time londrino cegou a ficar atrás no placar por duas vezes, mas conseguiu virar no 2° tempo com gols de Werner e Lukaku.

UM LUTON ARROJADO

O Luton Town começou assustando e dando muito trabalho para o Chelsea. Com dois minutos de jogo, os anfitriões abriram o marcador, com Berry tocando de cabeça após escanteio. Aos 27´Saul empatou para os Blues, batendo de fora da área. O Luton conseguiu marcar o segundo, perto do fim: depois de boa troca de passes, Cornick ficou cara a cara com o goleiro e marcou o segundo dos mandantes.





ESPANTANDO A ZEBRA

Timo Werner foi chave para a virada dos londrinos: primeiro com o gol do empate, aproveitando um passe preciso. O alemão também deu a assistência para Lukaku completar e virar o jogo para o Chelsea.



SEQUÊNCIA

O Chelsea volta a campo no próximo dia 5 de março, contra o Burnley, fora de casa, pela Premier League, às 12h (de Brasília).