Técnico Rodrigo CasccaFoto: Divulgação/Paraná Clube

Rio - A situação do Paraná Clube é uma das piores da história do time. Na Série D do Campeonato Brasileiro, o clube acabou eliminado na primeira fase da Copa do Brasil para o modesto Pouso Alegre-MG. Fora de casa, os paranaenses perderam por 2 a 0. Após a queda, o técnico Rodrigo Cascca foi sincero na entrevista coletiva.



- A situação do Paraná é de dificuldades, mas aqui ninguém faltou com vontade, ninguém foi vagabundo, não faltou caráter. Todo mundo lutou até o final. Parabenizei eles no vestiário. 'Ah, mas parabenizou se perderam?' Sim, tem que saber reconhecer os homens, depois os atletas - disse o técnico, que emendou:

- O Paraná, a gestão, o presidente, os diretores, aqueles que agenciaram os atletas, não deixaram faltar nada. Não tem salário atrasado, tem boa alimentação, boa condição de trabalho e viagens maravilhosas. Condição de Série A. É um momento ruim porque as coisas não aconteceram. É a realidade. Pode trazer o Tite, o Luxemburgo, quem vocês quiserem - emendou. O Paraná também amarga a última colocação do Campeonato Paranaense.