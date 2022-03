Dentinho - Foto: Divulgação/Shakhtar Donetsk

Publicado 02/03/2022 18:07

Novo reforço do Ceará para a temporada, o atacante Dentinho, ex-Shakhtar Donetsk, estava cotado para fechar outro negócio. De acordo com o 'UOL', o jogador era um dos possíveis participantes do reality show 'Power Couple', da Record TV. Contudo, o acerto com o Vozão fez a emissora recuar.



Dentinho seria convidado pela emissora para participar da nova edição do reality show ao lado da esposa Dani Souza, a 'Mulher Samambaia', ex-Pânico. Como o atleta já deve entrar em campo pelo Ceará nas próximas semanas, o diretor Rodrigo Carelli agora busca outros casais para participar.

Um dos casais cotados que também não vão participar mais do programa é Pyong Lee e Sammy. Os dois eram os principais alvos da emissora para o 'Power Couple', mas o término do relacionamento, na última semana, estragou os planos da Record.