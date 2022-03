Roman Abramovich - Divulgação

Publicado 02/03/2022 16:38

O que a imprensa inglesa já dava como certo foi concretizado nesta quarta-feira. Em comunicado oficial, o dono do Chelsea, o magnata russo Roman Abramovich, confirmou que irá vender o clube inglês, encerrando um ciclo que durava desde 2003.

"A venda do clube não será acelerada, mas seguirá o devido processo. Eu não vou pedir nenhum empréstimo para ser reembolsado. Isso nunca foi sobre negócios ou dinheiro para mim, mas sobre pura paixão pelo jogo e pelo clube", afirmou na nota o oligarca russo.



Dois bilionários, o suíço Hansjörg Wyss e o norte-americano Todd Boehly, fazem parte de um consórcio que estaria interessado em adquirir o Chelsea. Segundo o jornal inglês 'Daily Mail', Abramovich quer 3 bilhões de libras (aproximadamente R$ 20,6 bilhões na cotação atual).



Abramovich comprou o Chelsea em 2003 por 140 milhões de libras e investiu mais de 1,5 bilhão de libras até hoje. Após as sanções do governo britânico contra oligarcas russos na semana passada por causa da invasão à Ucrânia, o dono do clube entregou o comando para o conselho que cuida da fundação de caridade do Chelsea. O bilionário é acusado de ter fortes ligações com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mas nega.