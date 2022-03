Marcelo deseja encerrar carreira no Real Madrid - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 02/03/2022 15:48

Rio - O lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, revelou o desejo de encerrar a carreira no clube espanhol. Em entrevista ao talkshow "El Hormiguero", na última segunda-feira, apesar de pretender permanecer na equipe, o jogador de 33 anos afirmou que não é o responsável para decidir a situação.

Desde 2007 no Real Madrid, o atleta tem sido especulado no Fluminense, clube que o revelou, e também no Botafogo. Por outro lado, devido ao alto custo financeiro para contratar Marcelo, as conversas nunca avançaram.

"Estou muito tranquilo, no clube da minha vida, tenho na minha cabeça para jogar até que meu filho cresça e possa jogar com ele. Quero continuar em alto nível. Agora temos jogos importantes, sou capitão do melhor time do mundo e estou muito calmo, me sinto muito envolvido. Eu não penso mais, tudo tem um fim, eu gostaria de continuar e me aposentar aqui, mas não sou eu quem decide", afirmou Marcelo ao 'El Hormiguero'.