Desimpedidos anuncia parceria com a Nike - Divulgação/Desimpedidos

Desimpedidos anuncia parceria com a NikeDivulgação/Desimpedidos

Publicado 02/03/2022 15:34

Rio - No começo da tarde desta terça-feira (15), o canal Desimpedidos anunciou um novo acordo de parceria com uma fornecedora de material esportivo. O veículo, que foi patrocinado por sete anos pela Adidas, agora possui contrato com a Nike, que fornecerá produtos para os apresentadores vestirem nos vídeos, além de usarem também no dia a dia. Além disso, a presença dos influenciadores em eventos realizados pela Nike será cada vez mais comum. Além do Desimpedidos, o canal Camisa 21 também anunciou o fechamento da parceria com a empresa Norte-Americana.

Segundo a Nike, a parceria com os influenciadores tem como principal objetivo "estreitar o relacionamento com a base de audiência já consolidada dos canais".

Vale lembrar que tanto o Desimpedidos quanto o Camisa 21 fazem parte da Network Brasil (NWB), que faz parte do Grupo SBF, responsável pelas ações da Nike no Brasil nos últimos anos.

Em entrevista ao portal "UOL", o diretor de Marketing da Fisia, distribuidora oficial da Nike no Brasil, Gustavo Viana, comentou sobre a parceria.

"Pretendemos contar com essa proximidade que os canais podem nos dar, além de uma frequência de conversa muito grande com os consumidores. O objetivo é entregar sintonia, mostrando experiências incríveis", declarou Gustavo.



Para Gilberto Corazza, diretor de negócios da NWB, a parceria pode alavancar o alcance e relevância dos canais e da Nike.

"São duas marcas inovadoras que querem tornar a jornada do apaixonado por esporte ainda mais relevante com a produção em formatos inéditos. Teremos um conteúdo ainda mais customizado, a partir do conhecimento da Nike, onde encontramos uma visão de futuro muito parecida. Teremos um olhar atento para marcas, clubes, atletas e para a seleção brasileira", disse Gilberto.