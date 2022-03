ZeroGravity está nas ruas de Kiev defendendo seu país - Reprodução/Facebook

Publicado 02/03/2022 14:41

Rio - O fundador e ex-CEO da Natus Vincere, atual melhor equipe de CS:GO do planeta, Oleksandr "ZeroGravity" Kokhanovskyy, está nas ruas de Kiev, capital da Ucrânia, para defender o seu país dos ataques vindo da Rússia. Nas redes sociais, o veterano, que já foi jogador profissional de CS 1.6, pubicou alguns registros do seu dia a dia no meio dos conflitos, e pediu para que fãs e admiradores fizessem doações ao exército local.

"Olá meus compatriotas cidadãos dos EUA! Agora somos todos UCRÂNIA e vamos chutar o traseiro deles. Peço gentilmente que você compre e envie aqui kits de Comandos Táticos Especiais TOTALMENTE EQUIPADOS (sem rifles) o mais rápido possível! Nós os forneceremos para nossas Forças de Operações Especiais. Até 1 kit importa! Quanto mais, melhor. Você pode enviá-los para Varsóvia ou Zagreb. Me mande mensagem privada para mais detalhes", disse o ucraniano em uma publicação no seu Instagram.

Além de pedir ajuda com doações de armamentos, ZeroGravity também pediu doações em dinheiro. Em recado para quem estiver em Kiev, o fundador da atual equipe campeã mundial de CS:GO pediu ajuda com veículos e combustível. O ucraniano ainda incentivou os seus seguidores de todo o planeta a protestarem contra a invasão liderada por Vladimir Putin.

ZeroGravity em evento da Natus Vincere Divulgação/Natus Vincere

ZeroGravity fundou a Natus Vincere em 2009, ao lado do cazaquistanês Murat "Arbalet" Zhumashevich. A dupla fez parte da organização até 2017, quando deixaram seus cargos de CEO, para assumirem outros projetos. Atualmente, o CEO da NAVI é o ucraniano Yevhen Zolotarov.