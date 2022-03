Connor McGregor revela ter interesse na compra do Chelsea - Reprodução

Publicado 02/03/2022 16:51

Rio - O bilionário russo Roman Abramovich anunciou em um comunicado oficial na tarde desta quarta-feira (2), que irá vender o Chelsea. Sabendo disso, o lutador do UFC Conor McGregor, fez uma publicação nas redes sociais, demonstrando interesse na compra do clube inglês. Vale destacar que o irlandês foi o atleta mais bem pago, por minuto, no ano de 2021, superando astros como Neymar, Cristiano Ronado, Tom Brady e Lewis Hamilton.

Na publicação, o astro do MMA escreveu que "quer explorar isto", e marcou o perfil oficial do clube inglês no Twitter. Confira a postagem de Conor McGregor.

No entanto, não se sabe ainda se a publicação foi em tom de brincadeira ou se realmente existe um interesse do atleta na compra do atual campeão da UEFA Champions League. No momento, mais de 41 mil pessoas curtiram a postagem, e outras sete mil compartilharam.

Vale destacar ainda que a revista Forbes estimou, em 2021, que a fortuna de Conor McGregor é de 400 milhões de dólares (cerca de R$ 2.04 bilhões, na cotação atual). Além desse faturamento ganho com o esporte, o irlandês investiu na marca de whisky Proper No. Twelve, e vendeu sua parte da empresa, obtendo um lucro de 158 milhões de dólares (aproximadamente R$ 815 milhões).