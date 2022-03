Cicinho durante o Arena SBT - Reprodução/SBT

Publicado 02/03/2022 17:26 | Atualizado 02/03/2022 17:28

Rio - Ex-lateral da seleção brasileira, Cicinho disse ter percebido uma mudança no comportamento de jogadores desde que começou a trabalhar como comentarista. Em entrevista ao canal "Desimpedidos", o ídolo do São Paulo, que integra o programa "Arena SBT", disse que alguns atletas se afastaram dele desde que iniciou sua nova função.

"Sem dúvida, já [teve coisa que eu achei que não ia fazer como comentarista e estou fazendo]. É outro mundo. A gente é 'obrigado' a 'cornetar'. Quando a gente está jogando, a gente fica bravo com quem corneta. Mas a gente fala sempre da questão não pessoal, mas da maneira com que o cara está jogando. Então, o comentário cria uma certa rejeição por parte dos jogadores", disse Cicinho.

"Antes de eu ser comentarista, eu ligava para os caras [jogadores] e eles me atendiam. Hoje, eles não atendem muito, não. Muda bastante. Mas eu comecei a me identificar com isso. O nosso programa foi muito bem aceito. Eu estou curtindo", completou.