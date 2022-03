Jhon Arias comemora após marcar em São Januário - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 02/03/2022 19:18

Rio - O Fluminense terá que procurar outro estádio para mandar seu jogo na terceira fase da Libertadores, marcado para a próxima semana. De acordo com o jornalista Fábio Azevedo, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, já informou o presidente tricolor, Mário Bittencourt, que não irá liberar São Januário para a partida.

Apesar da boa relação entre as duas diretorias, o principal motivo para a negativa foi a repercussão ruim da partida do Tricolor no estádio contra o Millonarios-COL, na última terça-feira. Por conta do protocolo da Conmebol, os escudos do Vasco precisaram ser cobertos, o que desagradou a torcida.

Na terceira fase do torneio, o Fluminense enfrentará quem avançar do duelo entre Atlético Nacional e Olímpia. O Tricolor será o mandante da primeira partida, já que está atrás das duas equipes no ranking da Conmebol.