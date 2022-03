Apresentador - Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 02/03/2022 19:01

Rio - Um torcedor do Palmeiras ofendeu Neto no programa "Jogo Aberto" desta quarta-feira. Durante uma entrada ao vivo do repórter João Paulo Cappellanes, direto do Allianz Parque, para falar sobre a final da Recopa, o homem invadiu o link para mandar um recado ao apresentador da Band.

"Fala, Neto, seu arrombado!", gritou o homem, que vestia a camisa do Palmeiras. Após o ocorrido, o link foi interrompido e voltou aos estúdios. Renata Fan e Denílson não repercutiram o fato.

Recentemente, Neto se envolveu em uma polêmica com o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras. O ex-jogador chegou a ofender a mãe do treinador e perdeu um patrocínio por conta do ocorrido.