Rio - O Los Angeles Lakers está passando por uma das piores fases de sua história na NBA. Nos últimos 10 jogos em que a equipe disputou, sete terminaram com derrota. O craque da equipe, o ala LeBron James, vem sendo muito cobrado pela torcida e pela imprensa norte-americana. Logo após a derrota para o Dallas Maverick, na última terça-feira (1), o astro resolveu desabafar em uma entrevista.

"Eu odeio perder. Eu me sinto como um m… agora, mas amanhã é um novo dia e eu estarei preparado para os Clippers na quinta-feira", disse o capitão dos Lakers.

Ao ser questionado sobre o nível de confiança de sua equipe, LeBron James foi direto, e demonstrou esperança de que tudo irá mudar.

"Até você me derrubar, cortar minha cabeça, me enterrar 12 pés abaixo do chão, eu ainda tenho uma chance. Essa é a minha confiança", finalizou o atleta.