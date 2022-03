Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/03/2022 17:00

Rio - Desde a saída de Pablo Marí, o Flamengo busca a contratação de um zagueiro para acertar os seus problemas defensivos. O Rubro-Negro já trouxe Léo Pereira, Gustavo Henrique, Bruno Vianna, que deixou o clube, David Luiz e mais recentemente Fabrício Bruno. Ainda atento a janela de transferência, o Rubro-Negro busca mais um nome para o setor. Na opinião do comentarista da ESPN, Celso Unzete, o clube carioca deveria pensar em aproveitar os nomes que têm no elenco.

"Se você quer um outro Pablo Marí, nenhum dos que estão no Flamengo é. Essa qualidade do Pablo, todos os zagueiros que o Flamengo contratou recentemente, tinham. Léo Pereira, Gustavo Henrique, Fabrício Bruno… todos da mesma linhagem. Mas aí a gente pensa, até quando o Flamengo vai empilhar zagueiros no seu elenco? Será que não está na hora de otimizar os zagueiros? Ou de recuperar os zagueiros que tem? Ou você utiliza os que estão lá, ou você negocia, se não daqui a pouco o Flamengo vai ter um elenco só de zagueiros. E tem a questão de arrumar o time taticamente, se a defesa não for arrumada do jeito que ela joga, você pode trazer o melhor zagueiro do mundo que não vai solucionar o problema", disparou.

Referência na temporada vitoriosa de 2019, Rodrigo Caio viveu sequências de lesão em 2020 e 2021. Nesta temporada, o zagueiro passou por uma problema no joelho, ainda não jogou e não tem previsão de voltar aos gramados.