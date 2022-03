Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 04/03/2022 10:18

Rio - O nome do lateral-esquerdo Ayrton Lucas, de 24 anos, vem sendo ventilado como possível reforço do Flamengo há algumas temporadas. Atualmente com a crise envolvendo Rússia e Ucrânia, novamente seu nome foi lembrado no Rubro-Negro. O atleta defende o Spartak Moscou e apesar do desejo de atuar um dia pelo clube carioca, não deseja neste momento deixou o futebol russo.

"Ele tem mais de 100 jogos (pelo clube), contrato longo. O Campeonato Russo não parou! Falar que ele quer voltar não procede. Claro que estamos atentos a essa situação, o Flamengo é um time que ele tem vontade um dia de jogar, quem sabe um dia, mas hoje não tem nada, disse.", afirmou o empresário do atleta em contato com o jornalista Julio Miguel Neto

Ayrton tem contrato com o clube russo até junho de 2026 e vive bom momento no futebol russo. O jogador chegou a ser chamado para defender a seleção olímpica em alguns jogos, mas não foi convocado para os Jogos de Tóquio.