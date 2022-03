Semelhanças entre as camisas do Atlético Goianiense e do Flamengo - Bruno Corsino/ACG - Reprodução

Semelhanças entre as camisas do Atlético Goianiense e do FlamengoBruno Corsino/ACG - Reprodução

Publicado 04/03/2022 19:51

Rio - O Atlético-GO tem divulgado os novos uniformes de treino da equipe goiana, e muitos torcedores do Flamengo constataram as semelhanças entre a camisa predominante preta com a do clube carioca, o Manto 3 de 2021, lançado em agosto, mais especificamente. A situação rendeu diversos comentários nas redes sociais, nesta sexta.

O meme "copia, só não faz igual" pôde ser lido em muitos comentários em perfis voltados para a torcida do Fla. Cabe lembrar que o Atlético-GO tem como fornecedora de material esportivo a Dragão Premium, marca própria do clube.



Já o Flamengo tem a Adidas como segmento, e na camisa feita no ano passado contava com urubus em origami, algo que que o novo uniforme do Atlético parece ter tido, no mínimo, uma inspiração.

Veja as reações nas redes sociais:



" quando você passa a tarefa pro amigo e fala pra copiar e não fazer igual ""

Atletico goianiense,lança camisa indentica a camisa 03 do flamengo e só trocar os escudos

pic.twitter.com/yiVACvz01f — Gilcley Marreiros (@GilcleyMarreir1) March 4, 2022 E o que falar sobre essa camisa do Atlético Goianiense?!! O pior é que não pode nem usar a desculpa de ser o mesmo patrocinador de material esportivo... pic.twitter.com/WDnXKFUoLV — Maior do Mundo (@maiordomundoofc) March 4, 2022

O Atlético-GO vem utilizando o novo uniforme nos atletas de linha em seus treinos, e a semelhança passou a ecoar na internet esta semana.