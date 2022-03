Contra o Resende, o Flamengo levou uma faixa pedindo paz - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 04/03/2022 14:07

No clássico de domingo contra o Vasco, pelo Campeonato Carioca, o Flamengo anunciou que terá em sua camisa a palavra 'paz' escrita em 15 idiomas. Para a ação, o Rubro-Negro entrou em acordo com o patrocinador Banco BRB para liberar o espaço master.

Cada jogador vestirá uma camisa com a palavra 'paz' escrita em 15 idiomas. E depois, as peças serão autografadas e irão a leilão na plataforma on-line MatchWornShirt. O dinheiro que for arrecadado será todo doado para uma instituição em prol de refugiados de guerra selecionada pelo departamento de Responsabilidade Social do clube, segundo o comunicado.



"Com esta ação, o Flamengo procura ajudar a divulgar um pensamento de paz em um momento tão difícil como este”, disse o vice de Comunicação e Marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira.



A ação é uma forma de o Flamengo se mostrar solidário aos acontecimentos desde a semana passada, com a invasão da Ucrânia pela Rússia.



Como participar do leilão:

Após o início do jogo de domingo, às 16h, basta acessar o site matchwornshirt.com/club/flamengo e dar o lance. A campanha ficará no ar por um mês.