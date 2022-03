Rodolfo Landim é indicado por governo Bolsonaro para presidente do conselho da Petrobras | Flamengo | O Dia

Rodolfo Landim acumulará função no Flamengo e no conselho da Petrobras - Marcelo Cortes / Flamengo

Rodolfo Landim acumulará função no Flamengo e no conselho da PetrobrasMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/03/2022 10:45

O Ministério de Minas e Energia e a Petrobras confirmaram na noite de sábado a lista de oito indicados para formar o conselho de administração da estatal e o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, está entre eles. O mandatário rubro-negro não terá alterada sua rotina no clube.

Ladim é ex-funcionário da Petrobras, onde ficou 26 anos, e foi indicado para o cargo de presidente do conselho de administração da estatal. O dirigente rubro-negro chegou a ser presidente da BR Distribuidora no primeiro governo de Lula.



Agora, Landim entrará no lugar do almirante Leal Ferreira, cujo mandato terminará. Ele se aproximou no governo Bolsonaro principalmente durante a pandemia de Covid-19, quando buscou apoio para diminuir as restrições nos estádios para ter de volta torcida, e também na questão da venda de direitos de TV.



Em entrevista ao blog do jornalista Mauro Cezar Pereira, no 'Uol', Landim descartou que o novo cargo atrapalhará seu mandato no Flamengo. "Quando aceitei ser candidato à reeleição no Flamengo, coloquei esse compromisso assumido com a Nação acima de tudo e não existe a possibilidade de não honrá-lo com a minha máxima dedicação. Haja o que houver, se a saúde deixar, dentro do mandato que me foi dado pelos sócios, vou estar trabalhando pelo Flamengo com toda a minha energia".