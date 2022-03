Camisa do Flamengo com pedido de paz em idiomas diferentes - Foto: Reprodução

Publicado 05/03/2022 16:01

O Flamengo divulgou, na tarde deste sábado (5), imagens do uniforme personalizado que usará contra o Vasco, no domingo (6), às 16h, no Nilton Santos. O clube vai entrar em campo com a palavra "paz" escrita nas camisas em 15 idiomas diferentes. Essa é uma forma de se posicionar sobre a invasão da Rússia à Ucrânia.

A mensagem estará estampada no espaço principal da camisa, que normalmente é ocupado pelo Banco BRB e cedeu o lugar para esta partida. Após o jogo, os uniformes serão leiloados na plataforma on-line MatchWornShirt e o dinheiro arrecadado será revertido para uma instituição em prol de refugiados de guerra escolhida pelo departamento de Responsabilidade Social do clube.