Flamengo pode enfrentar Vasco com o mesmo time titular que decidiu a Supercopa | Flamengo | O Dia

Paulo SousaGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 05/03/2022 15:39

Rio - O treinador Paulo Sousa chegou ao Flamengo e já deixou claro que nenhum jogador tem cadeira cativa no time titular. O português fez testes e, pela primeira vez na temporada, deve repetir uma escalação no comando do elenco. O Rubro-Negro encara o Vasco, neste domingo (6), no Nilton Santos, e deve entrar em campo com a mesma formação que decidiu a Supercopa do Brasil, contra o Atlético-MG.

Na partida contra o Galo, o treinador escolheu: Hugo Souza; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, Arão, João Gomes e Everton Ribeiro; Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol.

Contudo, Paulo Sousa tem todos os jogadores à disposição. A expectativa é que depois de todos os testes, o treinador tenha uma certa definição ao longo dos jogos.