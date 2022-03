Andreas Pereira - Flamengo - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 06/03/2022 14:43

Após optar cautelosamente por travar negociações, principalmente internacionais, diante do caso do Banco Central, o Flamengo estipulou um prazo para a renovação de Andreas Pereira, jogador junto ao Manchester United, da Inglaterra.

A penhora pedida pelo Banco Central é no valor de quase R$ 127 milhões, devido a irregularidades em negociações em moeda estrangeira entre 1993 e 1998, segundo o globoesporte.com no fim do mês passado.

Por isso, as tratativas com Andreas Pereira devem ocorrer no início de abril, a fim de conseguir inscrevê-lo na fase de grupos da Libertadores. Além disso, caso não ocorra imprevistos, o novo contrato terá duração até 2026, e vencimentos inferiores aos que eram praticados durante o empréstimo junto ao clube inglês.